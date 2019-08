Maiori. Da domani alle 12 aperta strada a senso unico alternato , fino al 18 no a bus e camion. La Costiera amalfitana spezzata in due per l’incendio dell’altro ieri che ha provocato la caduta di pietrame sulla strada a Capodorso. L’ANAS ha messo addirittura i new jersey quindi non si passa neanche a proprio rischio e pericolo. Per raggiungere Amalfi da Salerno è necessario quindi arrivare dal Valico di Chiunzi per Tramonti e Ravello. Da domani, presumibilmente a mezzogiorno, la ditta dovrebbe terminare i lavori di disgaggio e si cosentirebbe il transito a senso unico alternato col semaforo. Dovrebbero essere impedito il transito a camion e bus , ma in ogni caso la Travelmar ha istituito corse dalle 7 di mattina per tutti gli attracchi. Ovviamente siamo nella settimana di ferragosto e solo dopo domenica 18 la situazione dovrebbe tornare sotto controllo. Sarà un agosto caldo per il traffico per la S.S. 163 Amalfitana, comunque vi terremo aggiornati domattina appena sarà ufficializzata la riapertura a senso unico alternato con i documenti ufficiali dell’ANAS.