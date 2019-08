Maiori. Denunciato un 17enne. Voleva entrare alla serata “Minori in White” ubriaco e con un tirapugni

Maiori, Costiera Amalfitana. Durante il “Minori in White”, un evento organizzato per i giovani della Costa D’Amalfi, un diciassette non della zona, è stato fermato e denunciato ai Carabinieri per possesso di armi e resistenza a Pubblico Ufficiale.

A quanto pare, il ragazzo, è giunto al Porto Turistico di Maiori ubriaco e con un tirapugni di ferro.

Il giovane è stato prontamente allontanato dalla manifestazione ed è stato condotto in caserma, nonostante abbia posto più volte resistenza.

Giunto all’ufficio dei Carabinieri ha continuato a dare di matto fino all’arrivo dei paramedici del 118 che hanno riscontrato un tasso alcolemico altissimo.

Dopo l’arrivo dei genitori in caserma e la raccolta di tutti i dati necessari , il ragazzo è stato denunciato alla Procura di Minori.