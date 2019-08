Maiori, costiera amalfitana. Non c’è pace per le montagne di Capo d’Orso che continuano ad essere flagellate dalle fiamme. Dopo l’incendio dello scorso 9 agosto tornano a bruciare le montagne. Sono attivi in questo momento dei focolai di fuoco che stanno interessando i rilievi montuosi di Capo d’Orso, alimentate anche dal vento che sta cominciando a soffiare dal primo pomeriggio. L’incendio si sta sviluppando su tre fronti, per il momento sta interessando la zona alta al confine con Cava de’ Tirreni e Cetara. I DOS della Regione Campania sono intervenuti e sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile di Maiori. I fronti di fuoco su Erchie sono in alto e non si può operare, quindi i Volontari sotto la guida del caposquadra dei Vvff si stanno spostando su Cetara per supporto.

di 3 Galleria fotografica Maiori, incendio Capo d'Orso