Maiori, Capo d’Orso: si saprà stasera dell’apertura della Statale Amalfitana

Si saprà stasera dopo le 18, se ci sarà l’apertura della Statale Amalfitana in località Capo d’Orso, chiusa al traffico dopo gli incendi dei giorni scorsi. Sono ore cruciali per tutta la Costa d’Amalfi, che attende questa decisione, soprattutto in vista di Ferragosto. La riapertura slitterebbe solamente a domani, nel caso in cui si deciderà di restare chiusi ancora per stasera. Intanto stamattina c’è stato un ulteriore sopralluogo, dove è stata redatta una relazione per l’Anas, sulle misure intraprese per garantire il transito veicolare in sicurezza: sulla S.S. 163 sono state installate delle barriere in cemento e reti, a delimitare le zone che costeggiano la strada che sono state colpite dall’incendio, che in questi giorni sono state bonificate dalla ditta Domina. Il sindaco di Maiori, Antonio Capone spinge da ieri per la riapertura, che avverrà a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico. Stasera sapremo delle novità, continuate a restare aggiornati su Positanonews.