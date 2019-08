Disagi per la viabilità a Capo d’Orso, nel tratto della Statale Amalfitana sottoposto a regime di senso unico alternato. Dopo l’incendio dello scorso 9 agosto, che ha colpito l’area che costeggia la SS 163 nel territorio di Maiori, si è proceduto a tappe forzate per la riapertura, che rischiava di essere compromessa per Ferragosto. Allo stato attuale non vengono ancora rimosse le barriere in cemento e non si vede l’ombra degli operai dell’Anas, nel ripristinare una situazione che rischia di essere rischiosa con le prime piogge. Perché non si approfitta adesso, visto che il meteo lo consente, per sistemare il costone?