Maiori autobus SITA riprendono corse regolarmente per Salerno. Ma in Costa d’Amalfi è caos traffico per il ferragosto. Notizie buone e meno in Costiera amalfitana sulla S.S. 163. L’ANAS ha riaperto, a senso unico alternato, la strada interrotta a Capodorso per Cetara, Vietri sul mare e Salerno, ma la Divina è invasa dal traffico . File dal bivio di Agerola per Amalfi e Atrani, il bivio di Castiglione di Ravello. Caos prevedibile per il ponte di ferragosto.

Foto Valeria Civale