Anteprima. Positano, Costiera amalfitana. Erano le 17 di questo pomeriggio quando la sagoma del megayacht color verde militare “Main” dello stilista piacentino Giorgio Armani ha fatto il suo ingresso nella perla della Costiera amalfitana direttamente dalla Sicilia, Lipari, dove si trovava ieri, a pochi chilometri dalle eruzioni di Stromboli nelle isole Eolie.

Erano diversi anni che non lo vedevamo, Positanonews lo scrisse in anteprima già nel 2010, quando venne da Sorrento nella baia di Marina del Cantone a Nerano di Massa Lubrense, poi a Capri, catturando subito l’attenzione e la curiosità di centinaia di bagnanti e turisti che hanno subito avvisato i reporter di Positanonews . Tra i più celebri al mondo lo stilista Armani ha scelto di fare tappa in uno dei posti più incantevoli e suggestivi della Costa d’ Amalfi in Campania e in Italia.

Difficilmente si riesce infatti a resistere al richiamo di re Giorgio, che già è venuto più volta nella perla della Costa d’ Amalfi attirato dalla sua Moda, come è stato soprannominato nell’ambiente d’èlite, al suo appello tutti accorrono.

Sul “Main” ci sono stati tutti : Ornella Muti, Raoul Bova con la moglie Chiara Giordano, Natalie Imbruglia, Elizabeth Banks, Emily Blunt, la modella siciliana Eva Riccobono, Afef, Isabella Ragonese e Giovanni Battaglia.

A bordo del “Main” le comodità non mancano di certo. Si tratta di un gioiello del mare attrezzato nei minimi particolari ed intitolato alla madre di Armani, Maria, che in dialetto piacentino si traduce “Main”. Varato di recente con i suoi 65 metri di lunghezza va a sostituire il precedente “Mariù” di 51 metri messo successivamente in vendita. Realizzato nel cantiere Codecasa di Viareggio i lavori per il “Main” sono durati 3 anni per un costo di 40milioni di euro con i disegni esterni curati personalmente da Armani. Il nuovo megayacht è di fatto una creatura dello stilista che assume uno stile coraggioso fuori degli schemi. Una vera e propria villa galleggiante di colore verde militare in contrasto con il classico bianco dotata di 6 cabine per ospiti, una cabina armatoriale ed 8 cabine per l’equipaggio e spinta da due potenti motori caterpillar da 2500 hp ciascuno per una velocità di 17 nodi.