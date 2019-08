“Magic Johnson” a Sorrento con Samuel L. Jackson: tappa al “Tasso”. La stella NBA poi tra Capri e Napoli

Continua la super vacanza italiana dell’ex campione NBA Magic Johnson. Si è fatto immortalare, insieme ad amici e alla sua dolce metà, davanti al Castel dell’Ovo a Napoli e ha fatto tappa al ristorante da Paolino a Capri.

“Magic” si è spostato dalla Sardegna e circa due settimane fa è arrivato in Costiera Amalfitana a bordo del suo lussuosissimo yacht. Come ha riferito TMZ, si tratta di una imbarcazione di 85 metri, che conta ben 28 persone di equipaggio. Al suo interno si trovano palestra, cinema, vasca idromassaggio, sale massaggi e persino una discoteca, e 12 suite. Lo yacht è costato circa 900 mila dollari a settimana.

Tappa anche al ristorante Tasso di Sorrento con l’attore Samuel L. Jackson.

Johnson ha fatto tappa lo scorso 5 agosto a Capri, dove ha festeggiato in anticipo il suo compleanno al ristorante Villa Verde. Ha compiuto 60 anni il 14 agosto.

L’ex cestista è considerato uno dei più forti giocatori di basket della storia. Ha vinto cinque titoli NBA con i Los Angeles Lakers, l’oro alle Olimpiadi 1992 e al Tournament of the Americas 1992 con il Dream Team statunitense, nonché un titolo NCAA con Michigan State nel 1979. È stato eletto tre volte miglior giocatore NBA e miglior giocatore delle finali NBA. Il suo nome figura nel Naismith Memorial Basketball Hall of Fame e nella lista dei 50 migliori giocatori della storia NBA. La sua maglia numero 32 è stata ufficialmente ritirata dai Lakers il 16 febbraio 1992. E’stato capace di rivoluzionare la pallacanestro: giocò infatti da playmaker, un ruolo tradizionalmente riservato al giocatore più basso e agile di una squadra.