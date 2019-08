Luminaria a Praiano , spettacolari fuochi pirotecnici musicali con l’orchestra Scarlatti di Napoli. Tutta la Costiera amalfitana, da Amalfi a Ravello, ma anche da Salerno, Sorrento e Napoli in Campania, qui in piazza San Gennaro per ammirare lo spettacolo finale per San Domenico. Grazie per i video a Ivan Mastro

