Lido Positano . Emergenza caldo, si distribuiscono le borracce plastic free. Un modello per l’Italia

Positano, Costiera amalfitana. E’ l’unico paese turistico che ha una spiaggia per i residenti, il Lido Positano. In Costa d’ Amalfi e Sorrento, in Campania, in Italia, ogni centimetro viene dato ai privati, magari con convenzioni per i residenti, ma nessun comune da un lido completamente gratuito e ben organizzato, tenuto magistralmente dal nostro Ubaldo, ai cittadini. Lettini, ombrelloni, la doccia ( mancherebbe solo lo spogliatoio, ma nelle vicinanze è disponibile l’ Incanto o ci si cambia sul posto, ndr). Grazie questo all’amministrazione De Lucia, per il Lido, e la Bandiera Blu, è uscito sul TG2 anche l’assessore Giuseppe Guida, delegato all’ambiente. Questa mattina, in coincidenza con l’emergenza caldo, distribuite borracce plastic free. Foto Pamela Cuomo