Il Lido Positano compie 10 anni, stasera il Sindaco de Lucia al Tg2

Il Lido Positano compie 10 anni, stasera il Sindaco Michele De Lucia al Tg2, parlerà della bandiera blu e del Lido, vanto della sua amministrazione, le dichiarazioni dell’Assessore Guida sulla pagina ufficiale facebook :

10 anni di Lido Positano….

un progetto che, fin dai primi mesi di Amministrazione è stato fortemente voluto e portato avanti con successo ed impegno costante.

Di anno in anno, abbiamo cercato di migliorare e di porre particolare attenzione al benessere dei nostri cittadini, sopratutto delle famiglie e dei bimbi, che hanno a disposizione un luogo per giocare, divertirsi e stare insieme; in questa ottica, da quest’anno all’interno del lido Positano abbiamo introdotto il divieto di fumo e di utilizzo di stoviglie di plastica, per rendere questo spazio un modello di qualità e di buone pratiche da seguire per tutelare il nostro ecosistema.

Grazie a tutti quelli che hanno contribuito e contribuiscono quotidianamente a far si che quello che era un sogno, sia diventato una bellissima realtà per tutte le famiglie di Positano!