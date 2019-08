L’ex senatore e ministro Cesare Previti colto da malore ad Ischia, operato d’urgenza

Ischia. Cesare Previti, l’85enne ex senatore e ministro della Difesa, nonché storico avvocato di Silvio Berlusconi, mentre si trovava in vacanza in barca al largo dell’isola verde, è stato colto da improvvisi e forti dolori addominali che lo hanno costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Rizzoli. Dopo i primi accertamenti i medici hanno diagnosticato un’occlusione intestinale. Previti è stato ricoverato presso lo stesso nosocomio e, dopo aver ascoltato il parere del suo medico di fiducia, è stato sottoposto ad intervento chirurgico. A quanto pare l’ex senatore due settimane fa a Roma aveva subito un intervento di appendicectomia in seguito ad un attacco acuto. L’intervento eseguito al Rizzoli è andato bene e le condizioni di Previti non destano preoccupazioni al punto che, se il decorso clinico proseguirà senza complicazioni, potrebbe essere dimesso nella giornata di domani per affrontare la convalescenza presso la sua casa romana.