Leonardo DiCaprio in Campania: in incognito agli scavi di Pompei ed Ercolano

Continua la carrellata di vip e celebrità di tutto il mondo che hanno scelto di trascorrere le proprie vacanze in Campania, tra la Costiera, la Penisola Sorrentina e non solo. Ultimo avvistato è stato il grande attore Leonardo DiCaprio. Quest’ultimo, nella calda giornata di ieri, ha deciso di visitare gli scavi di Pompei ed Ercolano e l’ha fatto incappucciato e con al seguito alcune guardie del corpo. L’attore aveva già fatto visita agli scavi nel 2010.

DiCapri nell’arco della sua lunga carriera ha collaborato con registi come James Cameron, Baz Luhrmann, Danny Boyle, Clint Eastwood, Christopher Nolan, Steven Spielberg, Ridley Scott, Sam Mendes, Sam Raimi, Woody Allen, Alejandro González Iñárritu, Quentin Tarantino e soprattutto con Martin Scorsese, con cui ha stretto un sodalizio professionale sin dal 2002, considerandolo il suo mentore.

Ha cominciato la sua carriera apparendo in diversi spot televisivi nei primi anni novanta, per poi ricoprire piccoli ruoli in varie serie tv. Nel 1991 fece il suo debutto nel mondo del cinema con Critters 3, mentre nel 1994 ottenne la sua prima candidatura all’Oscar per la sua interpretazione in Buon compleanno Mr. Grape. Nel 2016 vinse l’Oscar come miglior attore per la sua interpretazione di Hugh Glass in Revenant – Redivivo di Iñárritu. Tra i vari riconoscimenti ottenuti figurano anche 6 candidature all’Oscar, 3 Golden Globe su 11 candidature e un premio BAFTA su 4 candidature. Nel 2014 fu nominato Messaggero della Pace dal segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, mentre nel 2016 fu inserito dalla rivista Time al primo posto tra le 100 persone più influenti del pianeta, nella categoria icona.

Foto “La Repubblica”.