IL NAPOLI SFIDA LE GRANDI JUVE E INTER PER UN ACQUISTO MONDIALE

Un Napoli attento che fa sondaggi e non scarta piste e trattative con i suoi contatti e uomini migliori consultando prouratori intermediari e manager. Giuntoli alla finestra si studia le mosse e le strategie possibili per portare un valido attaccante sotto il “Vesuvio”, che possa contribuire a migliorare le possibilità tecniche della squadra e le ambizioni azzurre. Nomi di tantissimi calciatori accostati al calcio Napoli in questi mesi di trattattive frenetiche. Ilicic e poi James con una telenovela infinita. Lozano un calciatore di qualità giusto elemento da inserire in una formazione che ha già talenti di alto profilo. L’uomo del giorno potrebbe essere il centravanti per eccellenza Icardi alle prese con una crisi di rapporti societari nerazzurri ormai sull’orlo di un precipizio finanziario e tecnico. Conte al suo rientro ha detto basta e la Juve non decide sperando in Lukaku.

Il Napoli potrebbe intervenire con gli sponsor per un progetto finanziario di livello europeo, puntando a un grande acquisto e al recupero morale e fisico di un calciatore che sotto la porta è un grande finalizzatore del gioco di squadra. Wanda Nara permettendo…

“Le vie del mare sono infinite”.