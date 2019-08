Le antichi origini del Ferragosto e il perchè si festeggia oggi con la Madonna Assunta

Il ferragosto è molto antico , più di due mila anni, e si festeggiava all’inizio del mese ai tempi della Roma imperiale era denominata Feriae Augusti e si riferiva ad un festa istituita dall’imperatore Augusto nel 18 a.C.

Nel corso dei festeggiamenti, in tutto l’impero si organizzavano corse di cavalli e gli animali da tiro, buoi, asini e muli, venivano dispensati dal lavoro e agghindati con fiori.

In occasione del Ferragosto i lavoratori porgevano auguri ai padroni, ottenendo in cambio una mancia: l’usanza si radicò fortemente, tanto che in età rinascimentale fu resa obbligatoria nello Stato Pontificio.

Il 15 Agosto cade anche una sentitissima celebrazione religiosa che ha fatto si che la festa fosse spostata di circa due settimane.

Il Ferragosto, anticamente, cadeva il 1º agosto. Lo spostamento si deve alla Chiesa cattolica, che volle far coincidere la ricorrenza laica con la festa religiosa dell’Assunzione di Maria.

Di solito questa giornata rappresenta il massimo per le vacanze o gli eventi organizzati ad hoc o semplicemente per passare una giornata al mare o in compagnia di amici.

l’Assunzione della Vergine Maria. L’Immacolata Vergine, preservata immune da ogni colpa originale, finito il corso della sua vita, fu assunta alla celeste gloria in anima e corpo e dal Signore esaltata quale regina dell’universo, perché fosse più pienamente conforme al Figlio suo, Signore dei dominanti e vincitore del peccato e della morte.

Assunzione della Vergine Maria 15 Agosto: perchè si festeggia oggi

L’Assunta è primizia della Chiesa celeste e segno di consolazione e di sicura speranza per la chiesa pellegrina. La ‘dormitio Virginis’ e l’assunzione, in Oriente e in Occidente, sono fra le più antiche feste mariane. Questa antica testimonianza liturgica fu esplicitata e solennemente proclamata con la definizione dommatica di Pio XII nel 1950.

Di seguito la preghiera da rivolgere a Maria oggi 15 Agosto in occasione dell’Assunzione della Vergine.

Supplichiamo la tua clemenza, o Signore Dio nostro, affinchè, mentre celebriamo l’Assunzione della Madre tua, veniamo liberati, per sua intercessione, da tutti i mali che ci minacciano.

Ovviamente in base alla zona e alle località di riferimento, sono abbinate al giorno del 15 Agosto diverse tradizioni, che possono essere culinarie o folkloristiche