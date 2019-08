Lavori Tramonti-Maiori, il consigliere provinciale Celano elogia Fulvio Mormile: “merito per l’impegno e il risultato ottenuto”

Parole d’elogio dal consigliere provinciale di Salerno di Forza Italia Roberto Celano, per il collega di partito Fulvio Mormile. Celano non ha dimenticato le lotte del consigliere comunale minorese, ed ha voluto rendere pubblico il proprio ringraziamento, affidando un messaggio alla propria bacheca di Facebook. “Con soddisfazione apprendiamo che, finalmente, la Provincia di Salerno dà l’avvio al rifacimento dell’asfalto sulla strada provinciale 2 (dal Valico di Chiunzi in direzione Maiori) e della rete fognaria e dei sottoservizi. Tale opera è stata fortemente sollecitata dal collega ed amico Fulvio Mormile, molto attento alle problematiche della sua divina Costa, cui va dato merito per l’impegno ed il risultato ottenuto. Si raccolgono, dunque, oggi i frutti della costante azione di stimolo prodotto da Fulvio nella passata consiliatura provinciale!”. Proprio questa settimana sono iniziati i lavori per il rifacimento del manto stradale nel primo chilometro della provinciale, che collega la costiera con l’Agro Nocerino e Napoli.