L’attore Sergio Assisi a Sorrento al ristorante O’ Parrucchiano col nostro Raffaele Pane . Cresciuto in un ambiente familiare economicamente modesto ma artisticamente vivace (la madre scriveva poesie e canzoni napoletane, il padre era rilegatore di libri con trascorsi giovanili teatrali), sin da bambino rivela una notevole indole creativa: a 10 anni inizia a scrivere racconti, a 12 anni a girare sketch, a 16 anni arriva il debutto sul palcoscenico, partecipando a piccoli spettacoli alternativi.

Nel 1992 accede all’Accademia d’Arte Drammatica del Teatro Bellini di Napoli, vincendo una delle venti borse di studio stanziate ogni tre anni dall’Accademia, allora diretta dall’attore e regista Tato Russo. Nello stesso anno, Livio Galassi, notata la sua bravura, gli offre la parte principale nel George Dandin di Molière.

Da qui una lunga serie di spettacoli che gli consentono di cimentarsi nei generi più diversi che vanno dalla tragedia greca alla commedia classica napoletana di Eduardo Scarpetta, dalle tragedie di Shakespeare alla commedia dell’arte di Goldoni, e il teatro contemporaneo, fino al debutto alla regia teatrale nel 2003 con C’è folla al castello di Jean Tardieu.

Nel 1998 arriva l’esordio nel grande cinema con il film Ferdinando e Carolina di Lina Wertmüller, che lo sceglie tra 3.000 provinati per il ruolo di Re Ferdinando IV di Borbone, per il quale viene candidato al Globo d’Oro come migliore attore protagonista.

Nel 1999 gira, sempre da protagonista, la commedia L’uomo della fortuna, ispirata al gioco del lotto in una Napoli sospesa tra dolcezza e disperazione.

Il 2000 è l’anno del debutto televisivo: Edwige Fenech gli offre il ruolo di coprotagonista nella miniserie L’attentatuni – Il grande attentato.

Nel 2001 è testimonial Tim in una fortunata campagna di spot pubblicitari, insieme a Vanessa Incontrada e Mirko Mengozzi.

Nel 2003 riveste il ruolo di coprotagonista nel film Guardiani delle nuvole che vince il Cairo International Film Festival.

Nel 2006 con il film Amore e libertà – Masaniello, sulle gesta del capopopolo ed eroe napoletano Masaniello, si aggiudica il premio come migliore attore protagonista al Festival del Cinema di Salerno.

Anche per il piccolo schermo dà vita a diversi personaggi, passando con disinvoltura dai ruoli in costume a quelli contemporanei, dai ruoli drammatici come in Graffio di tigre, miniserie ambientata durante la guerra di liberazione, a quelli brillanti, su tutti, il viveur Umberto nelle prime due stagioni della fortunata serie Capri; e rivestendo sia ruoli negativi come l’arrivista cancelliere Federico Funelli nella miniserie Assunta Spina, e il perfido barone Nicola di Conegliano in Elisa di Rivombrosa 2, che ruoli positivi come Antonio, il protagonista di Mannaggia alla miseria di Lina Wertmüller.

Nel 2008 pubblica S/Pazza Napoli, libro fotografico che racconta l’ironia e il genio creativo del popolo napoletano, e nel 2009 San Giuseppe, facci vincere lo scudetto fino al 3000, una raccolta delle più divertenti richieste di grazia dei napoletani.

Nel 2010 prende parte alla miniserie, ispirata alla storia del Trio Lescano, Le ragazze dello swing, premiata come miglior miniserie al 17th Shanghai Tv Festival e al 51° Monte Carlo Television Festival. Gira, da protagonista, la serie mistery Zodiaco – Il libro perduto, e Il commissario Nardone, fiction ispirata alla storia vera del commissario di polizia che nell’Italia post-bellica divenne un punto di riferimento nella lotta alla criminalità.

Nel 2012 pubblica il suo terzo libro, Strapazza Napoli, ironico diario fotografico della città partenopea. Col fine di rilanciare l’immagine della sua città, realizza lo spot Napoli, il lungomare più bello del mondo, di cui è produttore e direttore artistico. È coprotagonista della commedia romantica C’è sempre un perché, prima coproduzione cinematografica italo-cinese.

Nel 2013 è sul set del film tv Una coppia modello. Nello stesso anno pubblica per Cairo Editore il suo primo romanzo, Quando l’amore non basta.

Il 2014 segna il suo debutto cinematografico con la commedia A Napoli non piove mai, di cui è anche attore e produttore. È al cinema con Fratelli unici, accanto a Raoul Bova e Luca Argentero.

Nel 2015 ritorna in teatro con la commedia Oggi sto da Dio, da lui scritta e prodotta.

Nel 2016 torna in televisione con la fiction Rimbocchiamoci le maniche, al fianco di Sabrina Ferilli.

Nel 2017 porta a teatro la commedia L’ispettore Drake e il delitto perfetto. È sul set del film tv Basta un paio di baffi.

Nel 2018 debutta come conduttore di PrimaFestival, il notiziario flash dedicato al 68º Festival della Canzone Italiana di Sanremo. È sul set della terza stagione della serie tv Una pallottola nel cuore con Gigi Proietti, e del film tv Non ho niente da perdere.

Nel 2019, in occasione della Giornata internazionale della donna, è in onda su Rai Radio 2 con sketch dal titolo “Siamo così”, per raccontare con ironia l’universo femminile, con Paola Minaccioni e Federica Cifola.