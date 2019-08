LAST MINUTE a Piano di Sorrento-

Stai cercando la soluzione per trascorre un ferragosto in relax? Abbiamo quello che fa per te!

Disponibile dal 14 al 24 agosto, 4 posti letto. 100 euro al giorno intero appartamento.

Per info contatta il 338 279 6034

Soluzione centralissima, a venti metri dalla stazione della Circumvesuviana per spostarsi da Napoli a Sorrento, Pompei e anche per raggiungere la Costiera amalfitana e Capri.

Occasione anche a Positano ma solo per il ferragosto dal 13 al 17 agosto , tre posti letto, 200 scalini dalla strada statale amalfitana. Costo 150 euro .

