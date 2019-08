Appuntamento davanti al Santuario di San Michele a Faito per aspettare l’alba. Tutti i giovani partecipanti provenienti da ogni luogo si sono dati intesa per la prima volta tutti insieme di tutte le parrocchie, precedentemente era un fatto alla spicciolata con date diverse. Ad accoglierli il Vescovo Monsignor Francesco Alfano, con don Paolo Anastasio per una riflessione comune con canti e colazione offerta. Gli inviati di Positanonews Viviana, Sara, Lucio ed Enrico,ha partecipato all’evento riportando dirette video, foto e interviste. Il vescovo nella cortese intervista concessa ha sottolineato il naturale sinecismo che ha aggregato la gioventù di varie parrocchie, di Vico di Castellammare, che ha affrontato la fatica di raggiungere la vetta a piedi, camminando quasi l’intera notte e incontrando un freddo insolito, tant’è che il vescovo nel prendere la parola ad alba piena, era avvolto in un plaid, come anche i ragazzi, chi lo aveva.