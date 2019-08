LA SVOLTA DELLA SPERANZA DA MEDJUGORJE

Si è tenuto dal 31 luglio al 05 agosto la 30ma edizione del Festival Internazionale dei Giovani di Medjugorje (Mladi Festival) il cui tema quest’anno era “Seguimi!”, che concretizza una svolta di questa luce di speranza sempre più viva e accesa perché rinvigorita, per la prima volta in assoluto, dai rappresentati vaticani di primo piano espressamente mandati dal Santo Padre Francesco: Msg Angelo de Donatis, Vicario generale per la Diocesi di Roma e Msg Rino Fisichella, Presidente del pontificio consiglio per la nuova evangelizzazione; oltre all’ormai noto Msg Henryk Hoser, visitatore apostolico permanente a Medjugorje.

Nella contemporaneità della recrudescenza del male e dei suoi emissari umani (abortisti, pseudo-femministi, modernisti, propagatori del gender ecc) che portano quell’attacco malefico di distruzione ai pilastri della Creazione: la Famiglia e la Vita; da Medjugorje, nel totale silenzio della Stampa detta “Main stream”, arriva questa Svolta firmata da Papa Francesco. E’ dal 2017 che, nonostante la continua disinformazione sulla portata planetaria degli eventi mariani in atto da ben 38 anni in quel remoto paesello della Bosnia Erzegovina, di lingua e tradizione croata, il Pontefice regnante gli presta un’attenzione di primo piano.

Nella primavera 2017 mandò il suo incaricato personale, detto Visitatore Apostolico, l’allora Vescovo della diocesi Praga-Versavia in Polonia, Msg Henryck Hoser, a tempo determinato per valutare la situazione. Questi, nella conferenza stampa del 04 aprile 2017 dichiarò che “i frutti di Medjugorje sono evidenti” e parlò di “Cristocentricità” scaturita dalla devozione mariana, particolarmente curata dai frati francescani che storicamente reggono la parrocchia, oggi affidata a Padre Marinko Sakota. Nel 2018 Papa Francesco ha mandato questo suo visitatore a tempo indeterminato, per curare l’accoglienza dei tanti pellegrini che vi giungono ed ha acconsentito ai pellegrinaggi diocesani, cosa finora riservata a santuari mariani riconosciuti ufficialmente come Lourdes o Fatima: a Medjugorje i pellegrinaggi erano consentiti solo a titolo privato e con l’ausilio di guide spirituali. Del luglio 2019 l’ultima Svolta: l’invio ufficiale del Vicario Generale per la diocesi di Roma Monsignor Angelo de Donatis che ha presieduto la Messa di apertura il 31 luglio ed ha portato il personale saluto del Pontefice. A chiudere il 05 agosto l’evento planetario Monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione.

Come interpretare questa svolta? Fermiamoci un attimo ai dati di quest’anno. Al trentesimo Festival hanno partecipato circa 60000 giovani dai 5 continenti ed hanno con-celebrato le cerimonie di apertura e chiusura circa 640 sacerdoti; oltre ad altri 60 preti sparsi nei dintorni della Chiesa di San Giacomo, patrono di Medjugorje, intenti a confessare, quando i confessionali disponibili sono appena 35. Erano presenti il Provinciale francescano per la Bosnia ed il Nunzio apostolico in Bosnia, oltre a 6 vescovi proveniente dalla Francia alla Corea del Sud. Il coro e complesso musicale di animazione è stato formato da giovani di 24 diversi paesi. La diretta web della prima serata è stata seguita da un milione settecentomila persone (1.700.000). Statistiche ufficiali dicono, come ha ricordato ancora Monsignor Hoser in uno dei suoi interventi al Festival, che le vocazioni nate a Medjugorje sono oltre 800 dall’inizio delle apparizioni. Non si contano il numero di conversioni o guarigioni ed ogni anno oltre 1 milione di persone vi si reca in pellegrinaggio. Perché?

La spiegazione a numeri cosi straordinari, che determinano la responsabilità pastorale della Chiesa e dunque di Pietro, cioè del Papa, sta nella necessità di ritrovare un senso compiuto alla Vita che il mondo di oggi vuole soffocare con lusinghe che negano la Verità della Creazione. A Medjugorje il mondo sta rinascendo e molti risorgono perché scoprono di essere amati da Dio, mediante Cristo redentore e Maria, la Vergine Santissima, sua madre e nostra Regina della Pace (Kralize Mira, titolo col quale si è rivelata ai sei veggenti il 24 giugno 1981). La Svolta impressa dal Papa è dovuta a questa consapevolezza e questa impellente urgenza di ridare Speranza ad un’umanità persa nelle idolatrie contemporanee, che ha bisogno di sentire la premura della Chiesa che ama i suoi Figli e affida ai Giovani ed a tutti i Credenti di essere nuovi evangelizzatori, le pietre vive che portano la Luce di Cristo. Bisogna farlo ora, prima che l’imminente epoca dei 10 segreti incominci, di cui il maligno è consapevole e perciò si accanisce contro Dio e contro l’Umanità.