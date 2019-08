la Salernitana torna a S.Gregorio Magno. Ventura inizia a preparare Lecce

Inizia oggi la settimana che porterà i granata all’affascinante sfida di domenica sera in Salento. La Salernitana preparerà la partita di Via del Mare contro il Lecce valida per il terzo turno di Coppa Italia da San Gregorio Magno tornando così dove è già stata (bene) nella seconda metà di luglio. Un nuovo ritiro, inevitabile viste le temperature troppo alte raggiunte in città. Lecce è importante, ma quel che conta davvero è la partita in programma il sabato successivo all’Arechi contro il Pescara: chiaro è che per arrivare pronti al campionato la preparazione deve essere curata nei minimi dettagli.Il pranzo, quindi un riposo e poi tutti in campo. Alle 17.30 Gian Piero Ventura dirige la prima sessione settimanale, potendo contare su quasi tutti gli elementi della sua rosa. Cerci farà differenziato, così come Mantovani che ha ancora bisogno di terapie. Gli altri sono tutti abili e arruolabili. Le gambe non sono ancora molto sciolte, negli ultimi minuti della sfida con il Catanzaro si percepiva la stanchezza di Di Tacchio e compagni. Ma è proprio quello che voleva Ventura e già in autunno si vedranno i primi effetti. Intanto il tecnico ligure comincia a studiare la formazione anti Lecce, che non dovrebbe distaccarsi molto da quella vista contro il club calabrese domenica all’Arechi. Se ci saranno novità, saranno possibili solo in difesa dove il cipriota Karo non ha convinto: Migliorini scalpita per una maglia da titolare.