La Salernitana torna a lavorare, con un occhio al mercato

Manca una settimana alla conclusione del calciomercato, sette giorni che vedranno la Salernitana attiva sia in fase di entrata che di uscita. Ventura, al riguardo, è stato chiaro. Servono (almeno) due difensori di cui uno sinistro e l’altro destro. Ma non solo in quanto da un eventuale cessione di Djuric si aprirebbero le porte per una new-entry. Ma procediamo con ordine. La Salernitana deve innanzitutto cedere per sgravarsi di ingaggi onerosi frutto delle opache stagioni precedenti. Rosina, Perticone, Altobelli, Kakombo, Morrone e Signorelli. Almeno sei cessioni per poi completare il roster con qualche innesto a sorpresa delle ultime ore. Viceversa, in entrata si attendono due ingressi, quelli richiesti da Ventura, ma non sono da escludersi sorprese, soprattutto se dovesse essere ceduto Djuric. Piace Moncini, rimasto in panchina ieri con la Spal nel match contro l’Atalanta, La Mantia rimane un sogno irrealistico ad oggi.Intanto sul lato destro la salernitana ha individuato il rinforzo di qualita’.Si tratta di Thomas Heurtaux (88), svincolatosi dall’Ankaragucu. Difensore centrale impiegabile anche sul centrodestra, l’ex Udinese vanta una notevole esperienza in massima serie e rappresenterebbe un rinforzo di notevole qualità per Ventura. Inoltre, aspetto non da poco, Heurtaux è anche svincolato e molto amico di Cerci. Ciò potrebbe favorire il buon esito dell’operazione. Si ragiona su un biennale. Sul calciatore c’è anche il Crotone.

Sono ripresi presso il C.S. “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Gian Piero Ventura hanno aperto la seduta con una fase di riscaldamento seguita da esercitazioni per la rapidità e da un lavoro tecnico-tattico. I granata non impegnati nella gara di sabato contro il Pescara hanno chiuso la seduta con una partita a pressione. Jean-Claude Billong ha svolto un lavoro atletico specifico. Doppia seduta in programma domani presso il C.S. “Mary Rosy” al via alle ore 9:30.