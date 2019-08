La sagra del pesce azzurro di Atrani (SA)

In costiera amalfitana l’appuntamento domani sera sarà ad Atrani, che con i suoi 0,1206 km² è il borgo più piccolo d’Italia ma anche uno dei più belli, ed è qui che prenderà vita la “Sagra del pesce azzurro”. Rappresentati della mitica ristorazione amalfitana, delizieranno le vostre papille gustative con degustazioni di piatti tipici come le bruschette di alici marinate e pomodorini, occhi di lupo e totani con le patate, parmigiana di alici e i famosi pasticciotti atranesi, anguria, acqua e vino (18 euro il costo del biglietto). Alle delizie del palato seguiranno quelle del cuore: musiche a danze popolari della compagnia ” ‘A paranza d”a custiera” faranno, infatti, da colonna sonora alla vostra passeggiata culinaria. Alle ore 21.00 poi la compagnia teatrale “Teatro Grimaldello” metterà in scena “Gettare le reti” per la direzione artistica di Antonio Grimaldi, con la partecipazione speciale dell’attrice Anna Rita Vitolo, che nella serie Tv “L’amica geniale” interpreta la madre di Lenuccia Greco.

Luigi De Rosa

Info e prevendita biglietti sagra Sapori del Mare “La Risacca” oppure 3343183708 (Antonio Napoli).