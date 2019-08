La piccola Noemi, la bambina che è rimasta gravemente ferita durante una sparatoria al centro di Napoli, è arrivata a Ravello, per passare qualche momento di relax con la sua famiglia nella Città della Musica. Soggiorneranno all’ Hotel Bonadies.

Ospite dell’amministrazione comunale, la piccola questa sera sarà ospite d’onore di una serata organizzata proprio per lei.

Domani saranno 3 mesi dal tragico incidente che la bambina ha subito. Il 3 maggio scorso, infatti, la piccola, mentre si trovava nei pressi di un parco al centro di Napoli con sua nonna, è stata gravemente ferita ai polmoni da un proiettile durante una sparatoria. Dopo settimane di coma, i medici del Santobono hanno fatto un vero e proprio miracolo con lei, salvandole la vita.

Lo scorso 11 maggio, l’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Salvatore Di Martino, annunciò, nel corso del concerto di beneficenza (che fù dedicato proprio alla bambina) per il Santobono Pausilipon di Napoli organizzato a conclusione del congresso di Pediatria, la volontà di voler ospitare la bambina e la sua famiglia in un hotel di Ravello, appena la piccola sarebbe tornata in forze.

Ed eccola qui. La piccola è arrivata emozionatissima a Ravello e tutti l’hanno ospitata con grande gioia, soprattutto i più piccoli, pronti a festeggiare con lei.

Noi di Positanonews abbiamo preso a cuore la sua storia e seguito ogni giorno la sua vicenda. Oggi siamo qui con lei per documentare in diretta la gioia di questa piccina di quattro anni, che ha vinto contro il male e ora si gode la sua vita!