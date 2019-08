La Juve Stabia si prepara al debutto in casa contro il Pisa. Le ultimissime

Settimana di lavoro intenso per la Juve Stabia in vista del debutto casalingo in campionato contro il Pisa, partita in programma domani alle 18. Il direttore di gara sarà Serra di Torino, arbitro che non rievoca bei ricordi ai tifosi stabiesi a causa di alcune decisione dubbie nei precedenti.

Si tratta di una sfida tra 2 neopromosse. Gli uomini di Fabio Caserta vogliono riscattarsi dopo la sconfitta immeritata a Empoli della scorsa settimana. Il Pisa invece viene da un buon pareggio interno contro il Benevento. Si prospetta un Romeo Menti gremito e infuocato che spinga le Vespe per tutta la durata del match.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Caserta si affida al solito 4-3-3 con Branduani in porta, pacchetto difensivo confermato con Germoni, Troest, Tonucci e Vitiello. A centrocampo partirà titolare Di Gennaro, affiancato da Calò e Addae, arretrato di posizione rispetto alla trasferta empolese. Il terzetto offensivo sarà composto da Carlini, Cisse ed Elia.

Il Pisa cercherà di far vedere quanto di buono fatto nella prima partita. L’allenatore d’Angelo è consapevole che sarà una trasferta difficile e dell’ambiente caldo che troverà: “Sarà una partita molto fisica, siamo pronti a questo. Gli avversari hanno un’ossatura molto importante, anche a Empoli hanno fatto una buona prestazione. Da neopromossa, come noi, sicuramente saranno spinti da una bella cornice di pubblico. Ma siamo abituati anche a questo vista la nostra tifoseria”.

I toscani ritrovano gli squalificati Meroni e Siega, mentre ancora in infermeria Liotti e Moscardelli, il cui rientro si prospetta verso la fine di settembre. Torna invece Di Quinzio, che sta osservando un percorso personalizzato per recupare la miglior condizione, ma sarà convocato per la sfida di domani.

Questi i probabili 11 di D’Angelo: (3-5-2) Gori; Benedetti, De Vitis, Aya; Lisi, Siega, Gucher, Marin, Belli; Marconi, Masucci.