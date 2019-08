La Juve Stabia è pronta per la prima partita in casa della nuova stagione calcistica

Non bisogna abbattersi. La sconfitta della Juve Stabia ad Empoli è solo il primo passo, bisogna guardare anche l’altra faccia della medaglia, in quanto ha dovuto affrontare una ex squadra della serie A. Questione di punti di vista, l’esordio della Juve Stabia in serie B, con la sconfitta ad Empoli per 2-1, è oggetto di analisi, soprattutto per cercare di limare quanto necessario in vista della prima al «Menti» domenica alle ore 18 contro il Pisa. «In Toscana siamo stati puniti da un arbitro scellerato questo, a caldo, il commento del patron Franco Manniello -. Un rigore assurdo quello concesso su Troest, un fallo inesistente che ci ha condannato al termine di una gara condotta quasi alla pari con la corazzata del campionato. Vogliamo essere rispettati come tutti: siamo una matricola, ma daremo filo da torcere su ogni campo». Il tecnico Fabio Caserta si dice soddisfatto della prova dei suoi ragazzi: «Abbiamo iniziato male, con un po’ di emozione, forse, per il debutto, ma dopo una ventina di minuti, quando abbiamo cambiato modulo, siamo rientrati in gara e abbiamo confermato di avere ampi margini di crescita e un organico di categoria».

GLI ABBONATI

Proprio all’indomani della sfida di Empoli e in vista della gara con il Pisa arriva un altro dato importante. Sono 2850 le tessere sottoscritte dai tifosi (tra questi anche il capocannoniere della serie A 2018-2019, Fabio Quagliarella, che ha voluto dare il proprio sostegno alla società). Un vero e proprio record già così, ma la speranza di raggiungere la quota 3000 – questa la sfida lanciata dal club alla città – sembra ormai alla portata. Sarà festa grande, domenica sera, al «Menti». Al di là della folta presenza di spettatori, lo stadio di via Cosenza fornirà davvero un gran bel colpo d’occhio, sia sugli spalti che all’esordio davanti alle telecamere di Dazn. Un vero e proprio restyling per l’impianto, sediolini gialloblù in tutti i settori, spogliatoi rinnovati, nuovo persino il tunnel che accompagnerà i calciatori all’ingresso in campo.

IL MERCATO

Sono ore calde per il direttore sportivo Polito impegnato, entro il 2 settembre, a completare la rosa allenata da Caserta. In difesa sembra ormai in dirittura d’arrivo l’innesto di Giacomo Ricci, dal Parma, come possibile alternativa a Germoni sulla corsia di sinistra. Novità anche a centrocampo, con l’annuncio dell’ingaggio di Simone Calvano, 26 anni, scuola Milan, lo scorso anno al Padova dopo aver giocato 15 partite in serie A con il Verona. Novità anche sugli esterni, nonostante l’arrivo di Boateng nell’affare che ha portato Torromino a Terni. Dal Napoli, infatti, potrebbe arrivare Bifulco che, nonostante la giovane età (’97), vanta già ben 50 gare in B con Pro Vercelli e Carpi. A far sognare i tifosi sono i nomi sul taccuino di Polito per il ruolo di attaccante centrale, con Cissé che, dopo la rete all’esordio, prenota una maglia per il Pisa. Federico Bonazzoli, 22 anni, della Sampdoria potrebbe essere quello più facile da convincere, ma la società, anche alla luce della prestazione con l’Empoli, starebbe seriamente pensando a un ultimo sforzo tentando di arrivare ad uno tra Fabio Ceravolo (visti gli ottimi rapporti con il Parma e l’amicizia personale con Caserta) e Cyril Thereau (ma servirebbe una collaborazione della Fiorentina per l’ingaggio).