LA FAMIGLIA NIARCOS A POSITANO

L’ATLANTIS II, yacht della famiglia Niarchos, magnate greco, antagonista di Onasis, è nelle acque di Positano. Proviene direttamente da Monaco Principato e fa la spola tra capri , Nerano e la Costa Amalfitana. Guardiamo questo yacht con il fascino dell’antico d’epoca, ha la silhouette di un vaporetto Napoli capri degli anni ’60. Costruito nel 1981 nei cantieri di Scaramanga , tra il Pireo e Atene, allora di proprietà Niarchos, ha 17 uomini di equipaggio e 24 passeggeri. Nacque per competere con il Cristina di Onasis, e quindi va inquadrato in questa ottica, però mentre il Cristina è diventato nave da crociera di lusso di una società greca, questo è nelle disponibilità degli eredi Niarcos. entrambi questi armatori Onassis e Niarchos, ebbero il loro momento d’oro con la chiusura di Suez e la messa in circolo di superpetroliere da 400.000 tonnellate e più.

Stavros Spyros Niarchos (Atene, 3 giugno 1909 – Zurigo, 16 aprile 1996) è stato un armatore, imprenditore e collezionista d’arte greco. Fu indubbiamente uno dei protagonisti della vita mondana europea nel XX secolo. Laureato in legge all’Università Nazionale Capodistriana di Atene, divenne noto per essere stato il proprietario della prima superpetroliera. Possedeva anche sei yacht e una scuderia di cavalli da corsa.

La sua collezione d’arte comprendeva soprattutto dipinti di impressionisti francesi, come Degas e Renoir, ma egli acquistò anche una Pietà di El Greco, che venne rinominata appunto Pietà Niarchos. Molte di queste opere erano appartenute in precedenza all’attore Edward G. Robinson.

Si sposò cinque volte ed ebbe numerose relazioni. Dai primi due matrimoni e dal quinto non nacquero figli. La terza moglie, che morì suicida, gliene dette quattro, mentre la quinta figlia fu l’unico frutto del quarto matrimonio.

Morì nel 1996 in Svizzera, di polmonite. Al momento del decesso, la sua fortuna era stimata del valore pari a 5 miliardi di dollari.

Ha lasciato in eredità al mondo culturale greco ed europeio il Centro Culturale della Fondazione Stavros Niarchos – Atene, progettato da Renzo Piano e realizzato da Impregillo costruzioni, un gioiello dell’architettura moderna e contenitore di arte e cultura.