La ex spice girl MEL B a Capri e la fashion blogger Leonie Hanne a Positano – la terra delle nuove sirene, incantatrici non sulle navi sul mare, ma sui social, incantano i navigatori del web, i loro scatti su instagram attirano migliaia di ‘follower’.

L’ex Spice girl Mel B (ovvero Melanie Janine Brown), britannica, di origini caraibiche, che tutti chiamano Scary Spice, è in vacanza a Capri dove, dopo aver partecipato come ospite vip al matrimonio di Heidi Klum e Tom Kaulitz festeggiato nei giorni scorsi sull’isola azzurra, si diletta tra bagni a mare. Tanto relax e divertimento dopo il tour di concerti Spice World Returns 2019 svoltosi tra Irlanda, Galles, Scozia e Inghilterra e che ha sancito ufficialmente il ritorno del gruppo formato da Mel B, appunto, con Emma Bunton, Mel C e Geri Halliwell. La bella Mel si è lasciata fotografare con un micro bikini animalier sfoggiato durante le sue giornate trascorse al mare presso il beach club La Fontelina.

E’ ormai una abituè di Positano la modella e blogger tedesca , immortalata in questi giorni di inizio agosto, con il compagno Alexander Galievsky. Con due milioni di followers su Instagram e un sito di moda (Ohh Couture) gettonatissimo e molto seguito dagli esperti del settore, la bionda influencer ha scelto l’Italia per realizzare, in questi giorni, scatti fashion per i numerosi brand di alta moda di cui è testimonial ma soprattutto per mangiare pizza in occasione del suo compleanno, che ha festeggiato insieme alla sua dolce metà tra sorrisi e brindisi in riva al mare. Non poteva mancare, naturalmente, anche per Leonie Hanne, una escursione sull’isola di Capri e così, a bordo di una imbarcazione, la modella, in queste ultime ore, ha navigato in direzione Faraglioni sfoggiando look ricercati e un fisico mozzafiato.

