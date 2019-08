Atrani, Costiera amalfitana . La buona notizia di ferragosto per Atrani. Riaperta la storica fontana di Piazza Umberto I La fontana di Piazza Umberto I ad Atrani è stata riaperta nel tardi pomeriggio di ieri dopo che i prelievi dello scorso 12 agosto da parte dell’Asl e dell’Ausino hanno dato esito positivo rilevando valori conformi alla legge. La buona notizia arriva dall’amministrazione De Rosa del piccolo e bellissimo comune della Costa d’ Amalfi.

La fontana di Piazza Umberto I ad Atrani è stata riaperta nel tardi pomeriggio di ieri dopo che i prelievi dello scorso 12 agosto da parte dell’Asl e dell’Ausino hanno dato esito positivo rilevando valori conformi alla legge. Durante i giorni di chiusura della fontana l’Amministrazione Comunale ha rassicurato la popolazione sul fatto che i controlli da parte dell’Asl Salerno e dell’Ausino s.p.a vengono eseguiti con cadenza periodica e si sono seguite le procedure che la legge prevede in questi casi, effettuando un secondo prelievo di replica, proprio come prevede la normativa vigente, che ha dato esito positivo. Durante i giorni di chiusura del fontanino pubblico, ordinata dal sindaco su disposizione dell’Asl, il Comune di Atrani ha incaricato l’Ausino di attivarsi per adottare i necessari interventi. Gli ultimi prelievi hanno rilevato valori conformi per cui il fontanino è stato riaperto. L’Amministrazione tende a precisare che questo episodio è completamente slegato dai problemi della temporanea disfunzione della rete fognaria verificatasi il giorno 13 agosto. Infine l’Amministrazione ha inoltre già predisposto una convenzione con l’Ordine dei Biologi, slegata da Asl e Ausino, che permetterà al Comune di restare costantemente aggiornato sulla qualità delle acque dolci e salate del territorio comunale.