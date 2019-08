Kevin Durant sbarca in Costiera: relax per la star NBA dei Brooklyn Nets

Da Magic Johnson a Seth Curry, in questi giorni la Costiera Amalfitana ospitato ha la crème del fantastico mondo del NBA, ma a questa lista si aggiunge un pezzo da novanta: Kevin Wayne Durant.

Il cestista, che non ha bisogno di presentazioni, è sbarcato sulla Divina accompagnato con grande professionalità dal ravellese Carlo Ruocco. L’ala piccola è in relax sulla Costa d’Amalfi, pronto per ricaricare le batterie in vista prossima stagione, con la franchigia dei Brooklyn Nets.

Durant ha infatti lasciato i Golden State Warriors dopo tre anni di successi, con due titoli NBA nel 2017 e 2018, stagioni in cui viene eletto MVP delle Finals. L’ultima annata è invece culminata con un brutto infortunio nelle Finals in gara 5 con i Toronto Raptors, formazione tifata da KD, in cui ha militato il suo idolo Vince Carter.

Il 30enne cestista nato a Washington, ha iniziato a giocare nelle serie amatoriali del Maryland, prima di debuttare in NCAA (campionato dei college) con l’Università del Texas. Nel 2007 è la seconda scelta nel Draft NBA dei Seattle SuperSonics, affermandosi quell’anno Rookie of the Year.

I Sonics muovono da Seattle a Oklahoma City, ed assumono la denominazione di Thunder, ma KD resta, affermandosi tra i big dell’NBA: la sua migliore stagione è il 2013-2014, in cui Durant supera il record di quaranta partite consecutive con venticinque o più punti, precedentemente stabilito da Michael Jordan, aggiudicandosi l’MVP della regular season.

Durant dopo due annata nel buio passerà al rooster di San Francisco. Con la nazionale americana ha vinto un mondiale in Turchia nel 2010 e due ori a Londra 2012 e Rio de Janeiro nel 2016: durante la spedizione inglese fece parte del “Dream Team” con Kobe Bryant, LeBron James e Carmelo Anthony. Secondo la rivista Forbes, Kevin Durant è stato il 7º sportivo più pagato del mondo, con 54,1 milioni di dollari.