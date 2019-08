Karren Gillan la Nebula di Marvel a Positano in Costiera Amalfitana. Dalla Scozia alla Costa d’Amalfi prima di ripartire per Hollywood come tanti attori. 22 anni, ecco che dice di lei Wikipedia. maggio 2009 ottiene il ruolo di Amy Pond, la compagna del Dottore nella quinta stagione della serie britannica Doctor Who, dopo essere già apparsa nella serie in un ruolo minore in un episodio della quarta stagione. La sua prima apparizione nel ruolo è nell’episodio L’undicesima ora del 3 aprile 2010[7][8][9] e viene confermata anche nella stagione successiva.

Ad agosto 2011 viene annunciata la sua partecipazione alla commedia indie Not Another Happy Ending con Emun Elliott[10], le cui riprese cominciano a luglio 2012[10]. Durante un’intervista al San Diego Comic-Con International del 2011, Gillan conferma la sua partecipazione anche alla settima stagione di Doctor Who[11], che a dicembre viene annunciato sarà l’ultima in cui il suo personaggio comparirà[12].

Il 26 gennaio 2012 interpreta la parte della super modella Jean Shrimpton nel film della BBC We’ll Take Manhattan, che racconta la relazione della modella con il fotografo David Bailey[13][14][15]. È anche Brittney in Romeo & Brittney di David Baddiel[16] ed entra nel cast principale dell’horror Oculus – Il riflesso del male[17]. Il 1º giugno 2013 viene annunciata la sua partecipazione al film della Marvel Guardiani della Galassia, nel ruolo di Nebula. Ha partecipato anche al sequel Guardiani della Galassia Vol. 2 (2017) e al cross-over Avengers: Infinity War (2018). Nel 2017 partecipa come protagonista in Jumanji – Benvenuti nella giungla. Nel 2019 ha un ruolo fondamentale in Avengers: Endgame.

Ringraziamo Pietro Ercolino