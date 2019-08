Juve – Napoli sabato primo settembre 2019, riflessioni tecniche

Primo giocare come sappiamo fare e

non accettare provocazioni di ogni tipo, in campo e fuori dal campo. Chiedere il blocco della partita per eventuali cori contro razzisti.

Essere professional !!!

Giocare meglio di sabato scorso. Noi non siamo inferiori per tecnica e tattica e per valori complessivi. Difendere la maglia e la nostra identità come squadra e come popolo.

Difendere i colori azzurri.

Rispetto delle regole in campo e in tribuna.

Partendo da un semplice slogan

Forza Napoli facendo la differenza sugli spalti.

Non ci spaventa Sarri, Ronaldo, la quotazione in borsa e gli “ORSATO” di turno.

In panchina ci sta Ancelotti più tattico e coraggioso.

I giochi di potere arbitrale e della “LEGA” nonche’ gli avversari di turno, devono fare i conti con il talento e la classe dei nostri migliori calciatori pronti a un grande riscatto sportivo.