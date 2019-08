Juventus – Napoli sabato il match. Polemiche per Orsato. Le possibili formazioni, dove vedere la partita

Juve – Napoli sabato il match. Polemiche per Orsato . La partita non è ancora cominciata, le polemiche sì. E in abbondanza. Fa discutere, principalmente sui social, la designazione arbitrale che vedrà Daniele Orsato come arbitro del primo big match stagionale: Juve-Napoli, con fischio d’inizio alle 20.45 di sabato sera.

I tifosi azzurri sono insorti dopo la scelta, comunicata dall’Aia poco fa, ricordando l’episodio di due stagioni fa, quando l’arbitro di Schio non estrasse un secondo giallo per Miralem Pjanic nella gara tra Inter e Juve a San Siro. Polemiche su polemiche, con i tifosi del Napoli sostenuti anche dai nerazzurri… Si parla già di campionato rubato, di calcio italiano e di vergogna.

LE POSSIBILI FORMAZIONI

Saranno subito una di fronte all’altra, già alla seconda giornata. Sia la Juventus che il Napoli hanno conquistato tre punti nella prima uscita con un successo di misura, ma in modi molto diversi: ai bianconeri è bastato un gol di Chiellini senza subirne per avere la meglio del Parma; la squadra di Carlo Ancelotti ha dovuto rimontare e segnare quattro reti per superare la Fiorentina. Sarebbe dovuta essere la partita di Maurizio Sarri ma, a meno di colpi di scena, l’allenatore della Juve non sarà in panchina a guidare la squadra, dal momento che sta recuperando dalla polmonite che l’ha colpito nelle scorse settimane. Al suo posto ci sarà Giovanni Martusciello, il suo vice, che peraltro è napoletano originario di Ischia. Juventus, ancora nessun acquisto nell’undici titolare Anche per questa seconda giornata di campionato, la Juventus non dovrebbe proporre dal primo minuto nessuno dei nuovi acquisti, nonostante abbia quasi tutta la rosa a disposizione. Anzi, si va verso la conferma degli undici che hanno cominciato la partita contro il Parma, dove soltanto Rabiot tra gli ultimi arrivati aveva trovato spazio ma senza incidere. Quindi ancora 4-3-3, con la linea a quattro composta da Alex Sandro e De Sciglio sugli esterni e la coppia centrale formata da Bonucci e Chiellini davanti a Szczesny. A centrocampo la regia è affidata a Pjanic, mentre al suo fianco agiranno nel ruolo di mezzali Matuidi a sinistra e Khedira a destra. In attacco Dybala dovrebbe partire nuovamente dalla panchina: Douglas Costa e Cristiano Ronaldo giocheranno larghi, con Higuain a guidare il tridente offensivo. In dubbio la presenza di Ramsey, fermato da una leggera lombalgia che potrebbe fargli saltare l’incontro. Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Martusciello. Conferme anche nel Napoli Squadra che vince non si cambia, e Carlo Ancelotti non si distacca dal proverbio. L’allenatore, infatti, è pronto a riconfermare in blocco i calciatori che hanno espugnato Firenze nello scorso turno di campionato in un pirotecnico 3-4 contro la Fiorentina. Il modulo dovrebbe rimanere lo stesso del Franchi. In porta ci sarà Alex Meret, mentre il reparto difensivo conterà Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni, con Manolas e Koulibaly nel mezzo. I due mediani saranno Allan e Zielinski, per combinare dinamismo e tecnica. Sulla trequarti Callejon e Insigne saranno disposti larghi, con Fabian Ruiz a inventare alle spalle di Mertens. Nessun ballottaggio con Milik, che non pare ancora al meglio: il polacco è alle prese con un leggero problema muscolare. Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens. All. Ancelotti.

DOVE VEDERE JUVE – NAPOLI

Siamo solo alla seconda giornata di campionato ma è già tempo di big match: sabato 31 agosto alle 20.45 all’Allianz Stadium si gioca Juventus-Napoli. L’incontro è una delle esclusive di Sky, che lo trasmetterà sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, anche in 4K-HDR per i clienti Sky Q.

In cabina di commento troveremo una coppia che è ormai una garanzia: Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Dove vedere Juventus-Napoli – L’offerta di NOW TV

Come vedere il calcio in streaming su NOW TV – CLICCA QUI PER INFORMAZIONI

In particolare, proprio grazie al NOW TV Smart Stick, sarà possibile trasformare in pochi istanti ogni televisore in una Smart TV: saranno sufficienti una connessione a internet (velocità minima di 2,5Mbps) e un ingresso HDMI.