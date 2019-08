Juve-Napoli è già polemica, vietata vendita biglietti ai nati in Campania, divieto vale anche per Sarri ?

Juve-Napoli, è già polemica, fà scalpore il comunicato apparso sul sito ufficiale dei bianconeri, che per il match in casa con il Napoli del 31 agosto, vietano la vendita ai residenti in Campania ed anche ai nati in Campania

Come riporta la Repubblica : La Juve ha spiegato che è stata una misura concordata con Questura e Osservatorio: una sorta di prevenzione in attesa che l’Osservatorio stesso dirami le proprie disposizioni (dovrebbe farlo dopo Ferragosto) per una gara da sempre considerata a rischio. La Questura in mattina ha fatto sapere di “non aver mai concordato tale decisione con la società sportiva né intende condividerla” ma la Juve ha diffuso una nuova nota precisando che le “restrizioni sono state comunicate, tramite Posta Elettronica Certificata, agli uffici competenti in data 4 agosto alle ore 16” e che “le modalità di vendita dei tagliandi potrebbero subire variazioni, anche sostanziali, solamente a seguito delle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che non si è ancora riunito”

Intanto il popolo web è incavolato, ma ironizza pure, sostenendo che il divieto vale anche per il neo allenatore dei bianconeri Sarri, nato a Bagnoli.