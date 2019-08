Ischia donna uccide bambino, aveva investito carabiniere

Tragedia per unagazzo di 16 anni è morto, centrato da un’auto in corsa sulla variante esterna di Ischia. È stato un orribile sabato di sangue, quello che nel pomeriggio di ieri ha falciato la vita del minorenne James Veismaili, di nazionalità albanese, da due settimane in vacanza ospite della sorella sull’isola. La sua vita è stata stroncata nel giro di pochi terribili attimi. Alla guida dell’auto, una Peugeot, S.C. una donna residente a Ischia Porto, che già nel 2012 aveva travolto e ucciso un carabiniere, ora agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale aggravato dopo i primi accertamenti effettuati dagli agenti del Commissariato di Ischia coordinati dal vicequestore Alberto Mannelli