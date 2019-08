Ischia. Arrestato un 31enne, da mesi picchiava la moglie ed il figlio di 11 anni

Ischia. I carabinieri della stazione di Forio e dell’aliquota radiomobile di Ischia la scorsa notte hanno tratto in arresto un 31enne che aveva aggredito la moglie ed il figlio 11enne con un bastone. Le forze dell’ordine, dopo aver ricevuto una segnalazione, si sono recati presso l’appartamento del 31enne che si era scagliato contro la moglie in seguito ad un raptus di gelosia colpendola violentemente e ferendo anche il figlio che era intervenuto per cercare di difendere la madre. La moglie ed il bambino, invece, sono stati curati presso il locale ospedale con una prognosi di cinque giorni. La donna, ascolta dai carabinieri, ha rivelato che le violenze durano da diversi mesi, almeno dallo scorso marzo. L’uomo, risultato incensurato, è ora rinchiuso in carcere e dovrà rispondere dell’accusa di maltrattamenti domestici.