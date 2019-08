INSIGNE GRANDE CAPITANO A FIRENZE

Il Napoli risponde alla Juventus e nel secondo anticipo della prima giornata i partenopei espugnano il Franchi battendo la Fiorentina 4-3. Gara ricca di gol ed emozioni con i padroni di casa in vantaggio grazie al rigore realizzato da Pulgar. Risponde il Napoli con una prodezza di Mertens e alla mezzora partenopei vanno in vantaggio grazie ad un rigore (dubbio) realizzato da Insigne. I viola trovano il gol del 2-2 con Milenkovic ma il Napoli risponde con una magia di Callejon. Il botta e risposta non si ferma: stavolta è Boateng a trovare la carambola vincente. Ma il Napoli non è domo e trova il gol del 4-3 ancora con Insigne. Nel finale c’è tempo per l’esordio in viola per Ribery che protesta per un presunto fallo di rigore subito.

I gol

Fiorentina-Napoli 3-4: 22′ st, azione tra i tre tenori offensivi, la conclude Insigne con una rete di testa. Assist di Callejon.



Fiorentina-Napoli 3-3: al 19′ del st, Boateng, in campo da appena 4′, trova il pareggio con un destro potente.



Fiorentina-Napoli 2-3: al 10′ st, Insigne recupera palla e serve Callejon che entra in area e con un diagonale infila Dragowski



Fiorentina-Napoli 2-2: al 6′ del st, calcio d’angolo da destra e colpo di testa vincente da parte di Milenkovic.



Fiorentina-Napoli 1-2: al 42′ del pt, Insigne realizza un calcio di rigore assegnato per fallo commesso da Castrovilli su Mertens.

Fiorentina-Napoli 1-1: al 37′ del pt, Mertens pareggia con un bel tiro a giro che Dragowski riesce a toccare soltanto.

Fiorentina-Napoli 1-0: al 9′ del pt, Pulgar realizza un calcio di rigore assegnato per un fallo di mano di Zielinski

Così in campo

Fiorentina: Dragowski, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Chiesa, Vlahovic, Sottil.

Napoli con Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Allan, Zielinski, Callejon, Fabian Ruiz, Insigne, Mertens

Per il suo debutto nel calcio italiano Rocco Commisso ha voluto concedersi un giro di campo prima della partita al Franchi contro il Napoli. Il neo proprietario della Fiorentina, rilevata dai Della Valle a giugno, ha salutato i tantissimi tifosi portando in mano una sciarpa viola, con lui anche il braccio destro Joe Barone. Il magnate italo americano che ha portato a Firenze Franck Ribery è stato sommesso da applausi in uno stadio perlopiù colorato di viola.