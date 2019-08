Infopoint a Positano: Marevivo e Positanonews su Rai Tre -VIDEO

Tanta soddisfazione dopo l’inaugurazione dell’Info-point turistico a Positano giovedì scorso. L’evento, ricordiamo, è stato legato al progetto “Benessere Giovani” e si è tenuto al molo Leonide Massine, riscuotendo un successo rilevante, sia per quanto riguarda le presenze, sia per quanto riguarda l’interesse suscitato.

Tanti gli ospiti presenti, dal sindaco Michele De Lucia, al vice sindaco Francesco Fusco, al direttore di Positanonews Michele Cinque, passando per il segretario di Marevivo dott. Pietro Vuolo, responsabile dell’area di Salerno e Costiera Amalfitana. Tutti impegnati in una partnership che ruota attorno al progetto in questione.

Proprio Pietro Vuolo è stato ospite quest’oggi al Tg Regionale in onda su RaiTre. “Abbiamo organizzato una pulizia dei fondali, in primis partendo da Cetara: hanno partecipato ben 9 sommozzatori volontari. Un’attività rilevante, abbiamo raccolto oltre 7 quintali di materiale plastico.

La nostra associazione è a carattere nazionale, ma siamo attivi con iniziative molto importanti a livello locale. Una delle più forti è quella dell’Infopoint turistico ambientale: i biologi marini, attraverso questo, possono dare informazioni utili ed educare i bambini”.

In onda anche alcune foto dell’evento che ha visto la nostra redazione protagonista.