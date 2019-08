INFOPOINT a Positano, la novità è alla spiaggia!!

Apre l’INFOPOINT alla spiaggia sponsorizzato dall’associazione Marevivo che tiene pulito il nostro mare nella costiera Amalfitana. Arrivo di nuovi stagisti che insieme ai tutori aiutano i turisti a trvare hotel, ristoranti e molto atro subito dopo lo sbarco o prima di partire. I turisti sempre più soddisfatti di questo sistema sempre più efficiente e affidabile, anche grazie alle varie brochure e mappe che vengono proposte ai visitatori per vivere la meglio questa esperienza. Uno degli stagisti dell’INFOPOINT ci ha riferito che questa esperienza oltre ad essere puramente formativa, per qunto rigurda l’apprendimento ed il corretto uso delle lingue, è anche una bella sfida da affrontare, grazie al continuo coinvolgimento per quanto riguarda capire le difficoltà che un non-positanse può avere trovandosi qui, ma, ci ha riferito lo stagista, è un’esperienza da provare assolutamente, il coinvolgimento fa si che l’interazione tra le varie persone diventi più facile e quindi contribuisce ad un nota positiva sul “curriculum” di Positano.

Articolo di P.E.