Incredibile a Piano di Sorrento, la Vesuviana arriva in orario ma la stazione è chiusa !

Prendere il treno della Vesuviana continua ad essere una chimera per gli utenti, siano essi pendolari, studenti o turisti, questa mattina a Piano di Sorrento un’altra storia un pò surreale : il treno arriva addirittura in orario ma la stazione è chiusa ! Ecco come ci racconta le peripezie, sue e di uno sparuto gruppo di poveri utenti ‘vesuvianici’, Luigi Iaccarino, già sindaco di Piano di Sorrento, dal suo profilo facebook :

IL BUONGIORNO SI VEDE DAL MATTINO…

Ore 5:50 : Arrivo alla Stazione di Piano di Sorrento, siamo in 3: CHIUSA

Ore 6:00 : Attesa apertura della Stazione di Piano di Sorrento, siamo in 5: CHIUSA

Ore 6:05 : Attesa apertura della Stazione di Piano di Sorrento, siamo in 6: CHIUSA

Ore 6:06 : Scavalco, in modo pericoloso, della alta recinzione che protegge la stazione di Piano di Sorrento, i 6 presenti tutti con possibilità di potercela fare: STAZIONE ANCORA CHIUSA

Ore 6:07 : Arrivo del treno sul binario 2: tentativo di raggiungerlo tramite sottopassaggio: SOTTOPASSAGGIO CHIUSO

Ore 6:07 : Attraversamento dei binari per raggiungere il treno sul binario 2

Ore 6:08 : Partenza del treno Questa è la nostra storia di pendolari, questo è la triste cronistoria di una movimentata alba del 2019 grazie alla CIRCUMVESUVIANA.

Non occorrono COMMENTI, mi chiedevo solo se a dover prendere il treno ci fossero stati una persona anziana, una mamma con bambino, un diversamente abile…

Ma che fa, ho letto da qualche parte che la CIRCUMVESUVIANA è un MIRACOLO…affidiamoci a questi ultimi. Già un miracolo, quando si esce di casa per prendere la Vesuviana, quale Santo bisogna pregare per primo ? Una storia abbastanza surreale, che fà riflettere sulla situazione in cui versano i trasporti pubblici nel nostro territorio.