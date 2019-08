Incidente tra Sorrento e Massa , arrestato il fidanzato della ragazza morta. Lia Lou Di Massa, poco più che ventenne, di origini inglesi ma residente a Massa Lubrense, è la ragazza morta sul colpo nel tremendo incidente di stamattina sulla statale di collegamento tra Massa e Sorrento. Dopo le prime indagini, i carabinieri hanno sottoposto al fermo A. G., ventunenne di Sorrento, fidanzato della vittima, risultato positivo ad alcol, cocaina e cannabis. Era alla guida dell’automobile sulla quale viaggiava anche Lia Lou Di Massa, e per lui è scattata l’accusa di omicidio stradale. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, per opera degli agenti della polizia municipale di Massa Lubrense, diretti dal comandante Rosa Russo e coordinati dal tenente Carlo Fabiano, ed i carabinieri della compagnia di Sorrento, agli ordini del capitano Marco La Rovere, A.G. stava accompagnando la fidanzata a casa dei nonni dopo una notte passata in discoteca, quando in una curva ha perso il controllo della vettura, Lia è stata sbalzata fuori ed è morta sul colpo.