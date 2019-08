Incidente al Porto di Capri fra una motonave della SNAV e l’Alilauro Gruson verso le 11.30 nel porto. Per cause in corso di accertamento da parte della Capitaneria di Porto, due unità di linea si sono urtate. Nell’impatto tra il Superflyte della Alilauro Gruson, in fase di manovra, e la motonave Isola di Capri della Snav si sono avuti momenti di paura, come scrivono i colleghi di Caprinews. Registrati alcuni danni, finestrini in frantumi e qualche ammaccatura. Per fortuna nessuna conseguenza per i passeggeri a parte lo spavento