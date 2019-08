INCIDENTE AD AMALFI. RAGAZZA PORTATA GUARDIA COSTIERA DA CAPRI VIA MARE IN OSPEDALE PER LA STRADA CHIUSA A MAIORI

Ancora problemi per l’emergenza sanitaria in Costiera Amalfitana dopo la chiusura della statale amalfitana 163 decretata venerdì in seguito all’incendio verificatosi alle porte di Maiori.

Ieri sera, a causa di un incidente stradale con una bicicletta, una ragazza di 23 anni di Amalfi ha riportato un trauma addominale . Trasportata dal 118 all’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello per il trasferimento all’ospedale Ruggi di Salerno è stato indispensabile ancora una volta l’intervento della Guardia Costiera.

Stando a quanto si apprende la motovedetta sarebbe giunta da Capri intorno alle 22.30.

Il mezzo navale della Guardia Costiera è giunto nei pressi della Darsena dove ad attenderlo c’era l’ambulanza del presidio Costa d’Amalfi

Dagli ultimi aggiornamenti ricevuti questa mattina la ragazza è stata ricoverata all’Ospedale Ruggi di Salerno.

Una situazione che mostra ancora una volta la fragilità e la mancanza di servizi della Costiera amalfitana. Bisognava aspettare da Capri per portare la paziente a Salerno, cosa che può succedere spesso perchè Castiglione è sopratutto per le emergenze e la stabilizzazione. Inoltre ricordiamo che , nel caso succeda qualcosa dal versante ovest, Positano e Praiano sono più vicine a Sorrento.

La chiusura della S.S. 163 proprio in questo periodo è una iattura non solo per il turismo, ma per la vivibilità, in tutti i sensi.