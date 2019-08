Ieri incidente stradale in località Villazzano, tra Massa Lubrense e Sorrento. Paura ma nessun ferito grave

Si continuano a registrare incidenti sulle strade della penisola sorrentina, complice anche il traffico più intenso nel periodo estivo ed in questo mese di agosto.Proprio nel tardo pomeriggio di ieri, in località Villazzano, fra Massa Lubrense e Sorrento si è verificato l’ennesimo sinistro. Uno scontro tra un autobus di linea ed un ciclomotore che, fortunatamente, non ha fatto registrare feriti gravi ma qualche disagio per la circolazione. L’episodio riapre il problema della velocità elevata con cui queste strade vengono percorse e che mette in pericolo la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni. A volte basterebbe rispettare semplicemente il Codice della Strada per evitare incidenti: rispettare i limiti di velocità, rispettare le distanze di sicurezza, non usare il cellulare mentre si è alla guida ed evitare sorpassi azzardati dove non è consentito e quando la visibilità è limitata. Sono semplici regole che se messe in pratica possono salvare le vite umane, meglio non dimenticarlo mai.