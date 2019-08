Heid Klum e la sua lunga luna di miele in Costiera: gli scatti infiammano su Instagram – FOTO

L’infinita luna di miele di Heidi Klum in Costiera Amalfitana, ormai è scandita dai post pubblicati su

Instagram, condividendo il suo soggiorno con il marito Tom Kaulitz con gli oltre 6 milioni di followers. La supermodella tedesca ha detto “Sì” al chitarrista dei Tokio Hotel lo scorso 3 agosto a bordo dello yacht Cristina O, in una cerimonia in cui erano presenti i figli di Heidi e celebrata dal fratello gemello di Tom, Bill.

Visualizza questo post su Instagram Buongiorno ☕️🤪 Un post condiviso da Heidi Klum (@heidiklum) in data: 18 Ago 2019 alle ore 9:25 PDT

Dall’unione sul celebre panfilo appartenuto alla famiglia Onassis, Heidi Klum e Tom Kaulitz si sono concesso un lungo relax tra cene stellate e shopping ad Amalfi, gite in mare a Capri e giornate tra le onde e il sole della Divina. La Klum dall’alto dei suoi 46 anni, si mostra in tutta la sua bellezza sul social, raccogliendo centinaia di migliaia di like dai propri follower.

In Germania, terra natia della modella i seguaci di Instagram sono divisi sugli scatti audaci, in cui Heidi mette in mostra le sue grazie, con pose hot come quella al largo di Castiglione di Ravello: alla neo sposa sembra non interessare più di tanto la diatriba tra i suoi fans teutonici, ma sta vivendo con intensa gioia questo momento magico d’amore con il suo Tom, mostrando con orgoglio la sua fede nunziale.