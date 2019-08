Gusta Minori, continua il successo della kermesse: grande partecipazione nella seconda serata

Notevole partecipazione al Gusta Minori, con migliaia di visite che in queste ore stanno godendo di questa bellissima kermesse, in cui si respira la magia del Natale. Un concept trascinante quello di Accussì Natalea, che offre agli ospiti i suoni, i colori, l’arte e i sapori in modo da vivere il periodo natalizio secondo la tradizione campana e della Costiera Amalfitana, apprezzandone le peculiarità e l’atmosfera durante la stagione balneare. Il corteo dei zampognari in costume, abbraccia il visitatore, introducendolo in un percorso dove si intrecciano le Vie del Palato con le Vie del Gusto si intrecciano, portandolo in viaggio alla scoperta dei sapori tradizionali della Città del Gusto. Nella seconda serata dell’evento, si conferma la massiccia partecipazione di ieri, con un evento che si traduce soprattutto in destagionalizzazione dell’attività turistica, diventando uno spot vivente per la cittadina di Minori.