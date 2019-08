Guarda che luna!

Mostra bibliografica, documentaria e iconografica per il 50° anniversario dell’allunaggio (1969-2019)

5 giugno – 30 settembre 2019 orari: lunedì-venerdì ore 9-18 ; sabato 9-13

ingresso libero

Per celebrare i 50 anni dall’allunaggio americano del luglio 1969, la Biblioteca Nazionale di Napoli e l’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte presentano un excursus bibliografico, documentario ed iconografico sul sogno, antico come l’umanità, del viaggio nello spazio alla volta della Luna. La mostra che indaga, tra realtà scientifiche e suggestioni romantiche, il rapporto dell’uomo con il lucente astro, si dipana in un percorso che parte dalle rappresentazioni geocentriche dell’universo, attraversa gli studi, le osservazioni dei fenomeni celesti e le nuove tecnologie ottiche; presenta le elaborazioni filosofiche che tra ‘500 e ‘600 hanno allargato i confini dello spazio fino ad allora conosciuto. Centrale nel percorso espositivo è il caso della “Grande Burla” ad opera del giornalista britannico Richard Adams Locke, che, a seguito delle osservazioni lunari dell’astronomo John Herschel, si inventò l’esistenza di una vera e propria civiltà lunare, sulla quale fantasticarono anche letterati e artisti napoletani. Le ultime due tappe di questo percorso sono dedicate alla presenza costante del soggetto “Luna” nella canzone napoletana e nella cronaca, rivissuta attraverso le immagini di periodici d’epoca, italiani e statunitensi, e il viaggio virtuale dei primi passi mossi sul satellite. Suggestioni che rimandano intatta all’emozione di quel momento che unì davvero tutti i popoli della Terra.