GRUPPO NUOTATORI MARINELLA

Sono una decina di persone, uomini e donne, che per sinecismo naturale si sono aggregati e due o tre volte a settimana fanno una gran bella nuotata tuffandosi dalla Marinella di Sant’Agnello alle prime luci dell’alba, per poi rientrare per le otto, ove ogni uno riprende la propria attività. In questo mese di agosto, alcuni sono in ferie e si vedono quasi tutte le mattine.Noi li abbiamo incontrati al rientro per il consueto caffè e ci siamo fatti raccontare la loro storia.