Grandine e Trombe d’aria a Madrid, quello che succede in Spagna potrebbe arrivare in Italia Ieri Pomeriggio di maltempo estremo a Madrid: un violento temporale ha colpito la capitale della Spagna tra le 18:30 e le 20:00 facendo crollare le temperature da +30°C a +18°C. Particolarmente colpita la città di Arganda del Rey, nei sobborghi nord/orientali di Madrid: la grandine e la pioggia hanno trasformato le strade della città iberica in fiumi in piena. Decine di auto sono state travolte dalla grandine insieme a cassonetti della spazzatur