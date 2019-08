Vico Equense: La Giunta pronta per una nuova staffetta. Cinque pronto per le regionali

Un’altra verifica di routine in maggioranza. Con un’altra staffetta in Giunta dettata anche da fattori extra politici. È quella che a stretto giro potrebbe andare in scena a Vico Equense dove l’assessore Paola di Gennaro, qualche mese fa nominata nell’esecutivo cittadino, potrebbe decidere di lasciare anticipatamente la sua poltrona. Motivi? Di carattere personale, a quanto pare legati alla volontà – stando alle voci – di dedicarsi maggiormente alla propria professione forense. Nessuna rottura, quindi. Il sindaco Andrea Buonocore a questo punto ha iniziato ad accendere i riflettori sulle mosse da dover attuare per rimpiazzare eventualmente di Gennaro. Evidentemente, serve indicare una nuova quota rosa. Nel corso delle prossime ore, il primo cittadino farà un punto della situazione con la propria maggioranza. Stando alle indiscrezioni trapelate con insistenza da ambienti vicini alla giunta, pare che anche stavolta Buonocore intenda scommettere – qualora dovesse essere confermata la volontà da parte di di Gennaro di uscire di scena – su un assessore esterno. Un vero e proprio “tecnico” con il placet del gruppo consiliare della civica di “VICOinvolgiAMO”. Nomi sinora non ne sono trapelati, ma è evidente che all’inizio della prossima settimana potrebbero esserci sviluppi concreti. Buonocore aveva deciso di indicare di Gennaro la scorsa primavera dopo aver dovuto prendere atto dell’uscita di scena dell’ormai ex assessore Lucia Vanacore. A seguito pure di esposti e diffide di opposizione e PD cittadino – che contestavano il mancato rispetto della normativa sulle quote rosa alla luce della mancata immediata nomina del rimpiazzo di Vanacore – il primo cittadino di Vico Equense convinse l’avvocato di Gennaro a sposare il proprio progetto politico.

Ora invece la possibile uscita di scena dell’assessore, che comunque resta nei ranghi della maggioranza. Intanto, arrivano ulteriori conferme sull’ ipotesi di vedere l’assessore ai lavori pubblici Gennaro Cinque correre alle elezioni regionali. Si tratta di una chance che potrebbe essere colta a stretto giro. Cinque ha avviato da tempo un dialogo anche con il governatore campano Vincenzo De Luca di cui, è noto, è un grosso estimatore. Qualcuno afferma che sia possibile un clamoroso matrimonio politico con l’assessore magari candidato nelle liste del centro-sinistra. Si vedrà. Ciò che è evidente è che comunque Cinque, esponente della prima ora in penisola sorrentina di Forza Italia già dalla seconda metà degli anni Novanta, possa decidere di perseguire l’avventura con gli azzurri per via anche del grosso rapporto di stima e amicizia intessuto nel tempo con l’europarlamentare Fulvio Martusciello, che qualche settimana fa ha anche incontrato lo stesso Cinque per fare il punto della situazione dopo le elezioni europee. Cinque, nel 2015, decise di lasciare la Giunta di Vico Equense per tentare la scalata a Palazzo Santa Lucia. Lo fece candidandosi nello schieramento del centrodestra capeggiato dal governatore uscente Stefano Caldoro, che però perse la partita elettorale con De Luca. A questo punto non è affatto da escludere che Cinque possa per davvero decidere di riprovarci indossando ancora una volta la casacca di Forza Italia. Chiaro però che per tentare di centrare la missione – a differenza di qualche anno fa – dovrà ricevere l’intero supporto di colleghi della maggioranza e magari anche delle altre amministrazioni della penisola Sorrentina dove comunque ci sono un paio di sindaci che coltivano l’ambizione di provare la corsa alle regionali. Gli indizi vanno su Giuseppe Cuomo (sindaco di Sorrento) e Piergiorgio Sagristani (primo cittadino di Sant’Agnello).